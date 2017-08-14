Молодежному театру Панова запретили трогать Октябрьскую революцию?

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«Тревожные вести пришли вчера!

Создателю, художественному руководителю, режиссеру Молодёжного театра В.П. Панову министерство культуры области фактически запретило ставить спектакль, посвященный 100-летию Октябрьской революции... Спектакль "Поминание" по стихам Блока, Ахматовой, Волошина, Высоцкого, Бунина на музыку Дмитрия Шостаковича.

При этом театр денег на постановку у министерства не просит, этот спектакль создается на собственные средства! Однако же нет, нельзя!

Видимо оглядываясь на Москву и нашумевшее "дело Серебренникова", наш минкульт решил тоже поискать в театре коррупцию.

Конечно, больше-то где ее искать?».

Наблюдатели не исключают, что Виктору Панову по причине солидного возраста и более чем бурной жизни цензура видится во всех углах. Особенно в связи с последними событиями в театральном мире вообще и вокруг его театра в частности.

Редакция рассчитывает получить исчерпывающий комментарий у министра культуры Архангельской области Вероники Яничек.