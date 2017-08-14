Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодежному театру Панова запретили трогать Октябрьскую революцию?

Пока это сообщение размещено в соцсетях:

«Тревожные вести пришли вчера!

Создателю, художественному руководителю, режиссеру Молодёжного театра В.П. Панову министерство культуры области фактически запретило ставить спектакль, посвященный 100-летию Октябрьской революции... Спектакль "Поминание" по стихам Блока, Ахматовой, Волошина, Высоцкого, Бунина на музыку Дмитрия Шостаковича.

При этом театр денег на постановку у министерства не просит, этот спектакль создается на собственные средства! Однако же нет, нельзя!

Видимо оглядываясь на Москву и нашумевшее "дело Серебренникова", наш минкульт решил тоже поискать в театре коррупцию.

Конечно, больше-то где ее искать?».

Наблюдатели не исключают, что Виктору Панову по причине солидного возраста и более чем бурной жизни цензура видится во всех углах. Особенно в связи с последними событиями в театральном мире вообще и вокруг его театра в частности.

Редакция рассчитывает получить исчерпывающий комментарий у министра культуры Архангельской области Вероники Яничек.

29 сентябрь 12:00 | : Культура / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (228)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.