Священник провел беседу с архангельскими школьниками о культуре речи

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев встретился с учениками архангельской школы № 35 имени Прокопия Галушина.

Участниками беседы о культуре речи стали учащиеся 8А и 8М классов.

«Во время встречи ребята узнали, почему культура речи важна для каждого гражданина, — говорится на школьной странице в соцсети. — Было подчеркнуто, что нецензурная лексика не только ухудшает восприятие говорящего, но и негативно влияет на внутренний мир человека, разрушая гармонию и взаимопонимание в обществе. Задача школы и семьи — совместными усилиями формировать уважительное отношение к русскому языку, учить детей ценить богатство родного слова и избегать грубых выражений, способствующих деградации личности».

В школе отметили, что встреча стала частью серии уроков и бесед: «В рамках программы просвещения, реализуемой в нашей школе в 2025-2026 учебном году, особое внимание уделяется вопросам воспитания культуры речи и уважения к закону».

«Поддерживая подобные инициативы, школа способствует созданию условий для формирования полноценной личности, готовой ответственно относиться к своему поведению и окружающей среде», — отметили в учебном заведении.