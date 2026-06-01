В Коношском округе приставы выселили из квартиры неряху-кошатницу

В Архангельской области судебные приставы принудительно выселили из муниципальной квартиры женщину, которая содержала там более десятка кошек и нарушала санитарные нормы.

В отделение судебных приставов по Коношскому району поступил исполнительный документ о выселении женщины 1980 года рождения из муниципальной квартиры. Причиной обращения районной администрации в суд стали жалобы соседей на невыносимый запах из квартиры, где содержалось более десятка кошек, а также нарушение санитарных норм и ненадлежащее содержание муниципального жилья.

Для обеспечения здоровья и благополучия жителей многоквартирного дома суд принял решение о выселении. Женщине предоставили другое, менее благоустроенное жильё.

Однако она не захотела добровольно покинуть квартиру, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей и установил новый срок для исполнения решения суда. Но даже после этого женщина продолжала жить в квартире.

Тогда судебный пристав назначил дату принудительного выселения. Приставы прибыли на место в сопровождении представителей администрации, коммунальной службы и ветеринара. Только после этого женщина покинула квартиру, забрав с собой животных.

После таких жильцов квартира нуждается в ремонте и в специальной обработке для предотвращения распространения инфекций. Только после этого туда смогут вселиться люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Таким образом, права жильцов многоквартирного дома на благоприятные условия проживания были восстановлены.

(фото с https://www.nsk.kp.ru)