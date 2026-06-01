В Малойшуйке рабочий погиб по вине организатора работ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя коммерческой организации, зарегистрированной в городе Вологде, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором субподрядной организации, в сентябре 2024 года в нарушение требований охраны труда и правил техники безопасности, без проведения инструктажа допустил на объект строительных работ - приемный резервуар насосной станции, расположенный в рабочем поселке Малошуйка Онежского муниципального округа, работника организации, которого не обеспечил средствами индивидуальной защиты и страховочным оборудованием. 3 сентября 2024 года вечером работник потерял равновесие и упал на бетонное покрытие. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм пострадавший скончался через несколько дней в больнице в областном центре.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://vsluh.ru)