Архангельский УФСИН выиграл в судебном споре с подрядчиком

Юридической службой УФСИН России по Архангельской области в суде успешно защищены экономические и хозяйственные интересы ведомства в судебном споре с компанией-поставщиком, которая сорвала исполнение государственного контракта.

Согласно условиям договора, заключенного в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подрядчик обязался поставить каменный уголь для нужд ведомства. Однако обязательства не были выполнены должным образом - поставки неоднократно задерживались, а часть привезенного не соответствовала заявленным требованиям качества. Столкнувшись с нарушением условий контракта, УФСИН отказалось принимать некачественный уголь и потребовало от поставщика оперативно заменить товар и выплатить штрафные санкции. Поскольку компания проигнорировала законные требования в добровольном порядке, ведомство приняло решение об одностороннем расторжении контракта. Решением УФАС по Архангельской области и приказом антимонопольного органа поставщик был включен в реестр недобросовестных поставщиков.

В целях защиты государственных интересов юристы УФСИН обратились в Арбитражный суд Архангельской области, который полностью поддержал позицию заказчика. Согласно вынесенному решению, поставщик обязан был вывезти некачественный уголь с территории учреждения. Кроме того, суд постановил взыскать с ответчика в пользу УФСИН России по Архангельской области более 184 тысяч рублей (включая пени и штрафы), а также возместить расходы ведомства на уплату государственной пошлины.

Данное судебное решение хороший пример эффективной работы юридической службы УФСИН России по Архангельской области по защите государственных интересов, обеспечению законности при осуществлении закупочной деятельности и недопущению нецелевого расходования бюджетных средств.