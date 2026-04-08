Подрядчик выплатит новодвинской горбольнице 3 млн за халявный ремонт

Прокуратура  Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что по результатам проведенного аукциона между государственным заказчиком и хозяйствующим субъектом заключен государственный контракт на проведение капитального ремонта здания  поликлиники в г. Новодвинске, стоимостью 6,8 млн рублей, финансирование которого осуществлялось за счет областного бюджета.

К истечению срока контракта обязательства по проведению ремонтных работ исполнены подрядчиком не в полном объеме, в связи с чем учреждением контракт расторгнут в одностороннем порядке.

Неисполнение контракта поставило учреждение в условия необходимости выделения дополнительных бюджетных средств и заключения двух замещающих сделок, цена которых превысила стоимость первоначальной сделки по аналогичным видам работ на 2,9 млн рублей.

В целях защиты имущественных прав Архангельской области прокуратурой в Арбитражный суд региона направлено исковое заявление о взыскании с недобросовестного подрядчика убытков в размере 2,9 млн рублей в пользу государственного учреждения здравоохранения.

Решением суда иск удовлетворен, его исполнение находится на контроле надзорного органа.

20 апрель 14:39 | : Скандалы

