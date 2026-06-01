Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске деловая дама торговала коммерческими тайнами

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал должностное лицо крупной транспортной компании виновной по ч. 3 ст. 183 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по службе, совершенное из корыстной заинтересованности, в том числе за получение взятки в виде денег в значительном размере).

Установлено, что подсудимая, работая у крупного перевозчика и имея доступ к программному продукту организации, в целях получения материальной выгоды передавала в 2023 и 2024 годах сведения о перевозчиках и транспортировании грузов, являющиеся коммерческой тайной. Указанные сведения  в последующем использовались третьими лицами, в том числе в коммерческих целях. 

За предоставление таких услуг третьи лица по договоренности с осужденной переводили денежные средства на расчетный счет ее супруга, неосведомленного о преступной деятельности, в том числе получения взятки в виде денег в значительном размере.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 315 тыс. рублей. 

Приговор суда  не вступил в законную силу.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности  РУФСБ России по Архангельской области.

 

25 июнь 12:49 | : Скандалы

Главные новости


Год культуры в Поморье – лозунги и пустота
IL GUSTO в Архангельске: вкусно и многоточие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (350)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20