В Архангельске деловая дама торговала коммерческими тайнами

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал должностное лицо крупной транспортной компании виновной по ч. 3 ст. 183 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по службе, совершенное из корыстной заинтересованности, в том числе за получение взятки в виде денег в значительном размере).

Установлено, что подсудимая, работая у крупного перевозчика и имея доступ к программному продукту организации, в целях получения материальной выгоды передавала в 2023 и 2024 годах сведения о перевозчиках и транспортировании грузов, являющиеся коммерческой тайной. Указанные сведения в последующем использовались третьими лицами, в том числе в коммерческих целях.

За предоставление таких услуг третьи лица по договоренности с осужденной переводили денежные средства на расчетный счет ее супруга, неосведомленного о преступной деятельности, в том числе получения взятки в виде денег в значительном размере.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 315 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.