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Котлашанин заплатит штраф за второжение в личную жизнь бывшей пассии

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнего жителя г. Котласа виновным по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

В судебном заседании установлено, что гражданин в ноябре 2023 года, находясь по месту жительства в г. Котласе в состоянии алкогольного опьянения, умышленно распространил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без согласия бывшей сожительницы фотоизображения, содержащие сведения о ее частной жизни.  

В ходе рассмотрения дела подсудимый свою вину признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. 

(фото с https://www.sb.by) 

10 сентябрь 08:48 | : Происшествия

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