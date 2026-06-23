В посёлке Беломорье убрали опасную свалку

После сигнала Народного фронта в посёлке Беломорье ликвидировали несанкционированную свалку в черте соснового бора рядом с местной котельной.



Напомним, горы строительных отходов и сухой древесины в разгар пожароопасного периода представляли прямую угрозу для лесного фонда и близлежащих жилых домов.



После обращения представителей президентского движения реакция последовала незамедлительно. Благодарим администрацию Приморского округа за быструю и эффективную работу по наведению порядка.



Муниципальные службы оперативно вывезли весь пожароопасный хлам, очистив территорию от горючих материалов и восстановив экологический баланс в черте посёлка.



Слаженное взаимодействие неравнодушных северян и местных властей позволило предотвратить потенциальное ЧП до наступления критической жары.



Народный фронт продолжает мониторинг хода мусорной реформы в Архангельской области. Подробности – уже на этой неделе.