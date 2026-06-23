Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В посёлке Беломорье убрали опасную свалку

После сигнала Народного фронта в посёлке Беломорье ликвидировали несанкционированную свалку в черте соснового бора рядом с местной котельной.

Напомним, горы строительных отходов и сухой древесины в разгар пожароопасного периода представляли прямую угрозу для лесного фонда и близлежащих жилых домов.

После обращения представителей президентского движения реакция последовала незамедлительно. Благодарим администрацию Приморского округа за быструю и эффективную работу по наведению порядка.

Муниципальные службы оперативно вывезли весь пожароопасный хлам, очистив территорию от горючих материалов и восстановив экологический баланс в черте посёлка.

Слаженное взаимодействие неравнодушных северян и местных властей позволило предотвратить потенциальное ЧП до наступления критической жары.

Народный фронт продолжает мониторинг хода мусорной реформы в Архангельской области. Подробности – уже на этой неделе.  

23 июнь 15:58 | : Скандалы

Главные новости


Летние дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Мысли после 65

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (312)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20