В центре Коноши наконец зачистили нелегальную мусорную свалку

После сигнала Народного фронта в посёлке Коноша убрали несанкционированные залежи мусора, образовавшиеся в районе дома на улице Солнечной, 1. 

На нашу публикацию отреагировал руководитель Следкома России Александр Бастрыкин, а за ним и местные следователи, а также районная прокуратура и глава Коношского района Сергей Едемский. 

В итоге в работу пришлось включиться и муниципальным властям: на свалку прибыла спецтехника, которая расчистила территорию и вывезла ТКО. При этом мусорные контейнеры для жителей ближайших домов по-прежнему установлены в шаговой доступности – на нормативном расстоянии. 

Благодарим всех причастных за оперативное вмешательство в разрешение ситуации. 

Напомним, представители Народного фронта продолжают мониторинг состояния объектов скопления отходов: как нелегальных, так и законно работающих на территории Архангельской области.

«ЭкоИнтегратору» не расслабляться!

