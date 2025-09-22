В центре Коноши наконец зачистили нелегальную мусорную свалку

После сигнала Народного фронта в посёлке Коноша убрали несанкционированные залежи мусора, образовавшиеся в районе дома на улице Солнечной, 1.



На нашу публикацию отреагировал руководитель Следкома России Александр Бастрыкин, а за ним и местные следователи, а также районная прокуратура и глава Коношского района Сергей Едемский.



В итоге в работу пришлось включиться и муниципальным властям: на свалку прибыла спецтехника, которая расчистила территорию и вывезла ТКО. При этом мусорные контейнеры для жителей ближайших домов по-прежнему установлены в шаговой доступности – на нормативном расстоянии.



Благодарим всех причастных за оперативное вмешательство в разрешение ситуации.



Напомним, представители Народного фронта продолжают мониторинг состояния объектов скопления отходов: как нелегальных, так и законно работающих на территории Архангельской области.

«ЭкоИнтегратору» не расслабляться!