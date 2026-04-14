Архангелогородец утверждал, что терроризм - это хорошо

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, с января по май 2025 года подозреваемый в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил несколько текстовых комментариев, поддерживающих и оправдывающих осуществление террористической деятельности украинских националистических организаций.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СК России.