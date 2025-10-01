Житель Северодвинска признался во враждебных настроениях и замыслах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Северодвинска, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

Следствием установлено, что обвиняемый в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил информационные материалы, поддерживающие и оправдывающие осуществление террористической деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Вину в содеянном признал.

Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинск регионального следственного управления СК России.



