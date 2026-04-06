Директор архангельской фирмы дожадничался до уголовной статьи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

По версии следствия, с июля 2025 года по январь 2026 года в коммерческой организации, занимающейся грузоперевозками, в полном объеме не выплачивалась заработная плата одному из работников бухгалтерии, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 350 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.