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Директор архангельской фирмы дожадничался до уголовной статьи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

По версии следствия, с июля 2025 года по январь 2026 года в коммерческой организации, занимающейся грузоперевозками, в полном объеме не выплачивалась заработная плата одному из работников бухгалтерии, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 350 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

 

10 июнь 08:54 | : Скандалы

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