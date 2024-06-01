В НАО жадный директор держал строителей в черном теле

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года директор общества с ограниченной ответственностью, одним из видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых помещений, допустил невыплату заработной платы 6 работникам, привлеченным на строительство социально-значимого объекта, на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей, расходуя денежные средства на текущие нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.