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В НАО жадный директор держал строителей в черном теле

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года директор общества с ограниченной ответственностью, одним из видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых помещений, допустил невыплату заработной платы 6 работникам, привлеченным на строительство социально-значимого объекта,  на общую сумму более 1 миллиона 800  тысяч рублей, расходуя денежные средства на текущие нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

(фото с https://tulskaya-pravda.ru) 

24 июнь 11:05 | : Скандалы

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