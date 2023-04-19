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В Поморье директор коммерческой фирмы зажал у работников более полмиллиона рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы выплат свыше двух месяцев).

По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2022 года  директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оказание услуг по вывозу мусора и обслуживанию септиков, допустил невыплату заработной платы пяти работникам организации на общую сумму более полумиллиона рублей, расходуя денежные средства на текущие нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Устьянского района, в которую обратились потерпевшие. 

Подозреваемый пояснил следователю, что невыплата заработной платы связана с возникшими финансовыми трудностями.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

06 июль 08:52 | : Скандалы

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