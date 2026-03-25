В Архангельске ликвидирован дорожный "капкан" у стадиона "Буревестник"

Народный фронт добился ликвидации транспортного затора у стадиона “Буревестник”. Затяжной абсурд, из-за которого более 15000 архангельских водителей ежедневно теряли время в пробках и рисковали попасть в ДТП, наконец-то завершён.



Яма засыпана, асфальт уложен, а пластиковые заборы, перегораживавшие правую полосу на съезде с улицы Коммунальной, отправлены на свалку истории.



Напомним, местные власти упорно не замечали это дорожное ЧП. Из-за провала на трассе водители вынужденно объезжали препятствие по встречке и уступали друг другу в режиме стихийного реверса, тогда как чиновники профильных ведомств лишь перекладывали ответственность на ресурсников, а те не торопились браться за работу.



После сигнала НФ “футбол” ответственных за разрытие прекратился: проезд восстановили. Когда муниципальный контроль бездействует, общественный добивается реальных результатов, поэтому мы продолжаем контроль состояния дорог Архангельска.