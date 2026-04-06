В Архангельске ТГК-2 стала латить свои огрехи

Народный фронт “дожал” проблему, годами отравлявшую жизнь водителям Архангельска. Перекресток Выучейского и Новгородского наконец-то освободили от знаков объезда и одели в новый асфальт.

После нашей публикации бессрочными “раскопками” ТГК-2, ставшими для горожан символом коммунального равнодушия, занялись надзорные ведомства.

Напомним, дорожная эпопея тянулась с 2023 года. Ресурсники регулярно вскрывали полотно для ремонта коммуникаций, оставляя лишь временные заплатки и горы щебня, а пропускная способность перекрестка с интенсивностью 1500 машин в сутки была серьезно ограничена.

Мы обратились в прокуратуру с просьбой заставить монополиста привести проезжую часть в надлежащий вид. Результат налицо и на дороге: провал засыпан, свежий асфальт уложен.

Народный фронт продолжает контроль за состоянием дорог. “Забытых” ям быть не должно, ведь безопасность водителей – превыше всего.

21 май 15:29 | : Скандалы

