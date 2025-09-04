Вверх
Приморский округ Поморья славен своими убитыми дорогами

В Народный фронт обратились председатели СНТ “Рябинушка” и “Магистраль”. Десять лет подряд они вместе борются за ремонт дороги от трассы М-8 до их кооперативов.

В 2022 году ямам и колдобинам протяжённостью 3,8 километра присвоили статус дороги общего пользования. Тогда же председатели СНТ подали иск к администрации Приморского округа и выиграли суд.

Согласно решению Фемиды, дорогу должны были привести в нормативное состояние ещё к ноябрю 2024 года. Прошёл год, но ничего неизменилось, а местная власть – самоустранилась от решения проблемы.

Между тем, в двух СНТ – порядка двух тысяч домовладений. И всё это время жители и дачники кооперативов продолжают разбивать автомобили и тратиться на их ремонт по 5-6 раз в год, особенно в бесснежный период.

В этом году власти Приморского округа нашли "выход" и предложили председателям СНТ грейдировать асфальт. Но грейдировать ямы невозможно.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требует обязать власти Приморского округа исполнить судебное решение и привести дорогу в надлежащий вид. 

01 ноябрь 14:49 | : Скандалы

