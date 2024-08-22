Закопайте, нехристи! Народный фронт требует привлечь ТГК-2 к ответу

Из-за постоянных жалоб жителей Архангельска, представители регионального отделения Народного фронта выехали на перекрёсток улицы Выучейского и проспекта Новгородского, чтобы оценить масштаб очередного беспредела коммунальщиков и увидеть, какие они принимают меры для восстановления движения.



Разрытая проезжая часть, как и большинство других раскопок в областном центре, – дело рук "ТГК-2". "Прорыву" – вторая неделя, но с конца сентября тут ничего не происходит. В рабочее время там не нашли здесь ни техники, ни специалистов.



Энергетикам, видимо, наплевать, что авария на сетях находится в центре города, в районе с плотной жилой и деловой застройкой, а потому раскопки доставляют дискомфорт сотням водителей и пешеходов "дороги к храму". Бездействие ресурсников заставляет горожан действовать, а бездействие властей вынуждает обращаться к общественникам.



Народный фронт направил запросы в мэрию Архангельска и областную прокуратуру. Активисты настаивают привлечь "ТГК-2" к ответственности, устранить разрытие и открыть проезд.