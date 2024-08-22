Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Закопайте, нехристи! Народный фронт требует привлечь ТГК-2 к ответу

Из-за постоянных жалоб жителей Архангельска, представители регионального отделения Народного фронта выехали на перекрёсток улицы Выучейского и проспекта Новгородского, чтобы оценить масштаб очередного беспредела коммунальщиков и увидеть, какие они принимают меры для восстановления движения.

 Разрытая проезжая часть, как и большинство других раскопок в областном центре, – дело рук "ТГК-2". "Прорыву" – вторая неделя, но с конца сентября тут ничего не происходит. В рабочее время там не нашли здесь ни техники, ни специалистов.

 Энергетикам, видимо, наплевать, что авария на сетях находится в центре города, в районе с плотной жилой и деловой застройкой, а потому раскопки доставляют дискомфорт сотням водителей и пешеходов "дороги к храму". Бездействие ресурсников заставляет горожан действовать, а бездействие властей вынуждает обращаться к общественникам.

 Народный фронт направил запросы в мэрию Архангельска и областную прокуратуру. Активисты настаивают привлечь "ТГК-2" к ответственности, устранить разрытие и открыть проезд.

08 октябрь 15:44 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


С мыслями о вечном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Бессменный арестант «Таганки». 10 лет без Юрия Любимова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (99)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20