В бюджет Архангельска вернутся ворованные деньги

Основанием для взыскания ущерба в бюджетную систему Российской Федерации послужили результаты проверки материалов уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

Установлено, что обвиняемый скрывал денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым платежам, в размере свыше 3 млн рублей.

Определением Арбитражного суда Архангельской области завершена процедура конкурсного производства в отношении организации, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности, что исключило возможность взыскания с нее недоимки по налогам и сборам.

Постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска уголовное дело в отношении руководителя юридического лица прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по нереабилитирующему основанию.

Указанное явилось поводом для направления прокуратурой г.Архангельска искового заявления о взыскании с бывшего руководителя организации в федеральный бюджет материального ущерба, причиненного преступлением.

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска требования прокурора удовлетворены, с ответчика взыскана недоимка в размере 3,4 млн рублей. 

20 май 09:01

