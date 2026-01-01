Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец утаил от государства налоги на сумму 89 млн рублей

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенном в особо крупном размере).

По делу установлено, что в период с 05.08.2022 по 28.02.2024 у возглавляемого обвиняемым общества с ограниченной ответственностью возникла недоимка по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 89 млн рублей, в связи с чем налоговым органом принят комплекс мер по принудительному взысканию указанной недоимки за счет денежных средств на счетах организации.

Обвиняемый, понимая, что при поступлении денежных средств на расчетные счета Общества на основании инкассовых поручений налогового органа в бесспорном порядке будет произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл от принудительного взыскания денежные средства организации в сумме более 39 млн рублей.

 Денежные средства он направил в обход расчетных счетов Общества на расчеты с поставщиками и кредиторами, которые согласно очередности производства платежей, установленной ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, производятся только после расчетов с бюджетной системой по налогам и страховым взносам. 

Задолженность по уплате налогов и страховых взносов погашена в полном объеме.   

Санкцией статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска Архангельской области для рассмотрения по существу. 

26 январь 11:24 | : Скандалы

Главные новости


Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (265)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20