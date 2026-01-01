Архангелогородец утаил от государства налоги на сумму 89 млн рублей

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенном в особо крупном размере).

По делу установлено, что в период с 05.08.2022 по 28.02.2024 у возглавляемого обвиняемым общества с ограниченной ответственностью возникла недоимка по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 89 млн рублей, в связи с чем налоговым органом принят комплекс мер по принудительному взысканию указанной недоимки за счет денежных средств на счетах организации.

Обвиняемый, понимая, что при поступлении денежных средств на расчетные счета Общества на основании инкассовых поручений налогового органа в бесспорном порядке будет произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл от принудительного взыскания денежные средства организации в сумме более 39 млн рублей.

Денежные средства он направил в обход расчетных счетов Общества на расчеты с поставщиками и кредиторами, которые согласно очередности производства платежей, установленной ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, производятся только после расчетов с бюджетной системой по налогам и страховым взносам.

Задолженность по уплате налогов и страховых взносов погашена в полном объеме.

Санкцией статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска Архангельской области для рассмотрения по существу.