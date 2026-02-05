Вверх
В Северодвинске с двух деловых суд взыскал недоимку более 300 млн рублей

Основанием для взыскания ущерба в бюджетную систему Российской Федерации послужили результаты проверки материалов уголовного дела по обвинению двух граждан в совершении преступлений, предусмотренных п.«а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов), проведенной прокурором г. Северодвинска.

Установлено, что обвиняемые, являясь руководителями коммерческой организации, обязанными уплачивать установленные налоги, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонились от уплаты налогов в сумме 312,2 млн рублей.

Определением Арбитражного суда Архангельской области завершена процедура конкурсного производства в отношении организации, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности, что исключило возможность взыскания с нее недоимки по налогам и сборам.

Постановлением Северодвинского городского суда Архангельской области уголовное дело в отношении руководителей юридического лица прекращено в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовного ответственности, то есть по нереабилитирующему основанию.

Указанное явилось поводом для направления прокуратурой г. Северодвинска  в суд искового заявления о взыскании с названных должностных лиц организации в федеральный бюджет материального ущерба, причиненного преступлением.

Решением Северодвинского городского суда Архангельской области, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда, требования прокурора удовлетворены, с ответчиков взыскана недоимка в размере 312,2 млн рублей. 

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

 

