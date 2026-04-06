Алиментщик-наркоман из Онеги отсидит срок в колонии

Онежанин, злостно уклоняющийся от уплаты алиментов, привлечён к уголовной ответственности и отправился на четыре месяца в колонию.

            Семейная жизнь 34-летнего онежанина не задалась из-за его пристрастия к запрещённым веществам. Суд обязал мужчину выплачивать на содержание дочери алименты в размере ¼ части дохода. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Онежскому району.

            Должник систематически уклонялся от своих родительских обязанностей и накопил задолженность свыше 400 тысяч рублей. Периодически мужчина устраивался на работу и тогда 70% его заработка шло на уплату текущих алиментов и задолженности по ним. Но такие периоды были очень непродолжительными.

            Привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей) не заставило нерадивого отца встать на путь исправления. В результате дознавателем службы судебных приставов было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

            Признание подсудимым своей вины и трудоустройство перед судебным заседанием не помогло ему избежать сурового наказания. Суд учёл, что должник имеет судимость за совершенное ранее тяжкое преступление, связанное с оборотом наркотических веществ, и отправил его на четыре месяца в колонию строгого режима. 

