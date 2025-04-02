В Карпогорах мужчина залез в молельный дом и украл деньги жертвователей

В ночь с 23 на 24 апреля в селе Карпогоры неизвестный проник в помещение молельного дома, откуда похитил деньги.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина ранее не раз приходил в обитель. Зная, что в молельном доме есть ящики для пожертвований, в которых могут находиться денежные средства, злоумышленник ночью с помощью подручного инструмента сорвал замки на двух дверях и проник в помещение. Здесь он вскрыл ящики для пожертвований, забрав находившиеся в них деньги — порядка 650 рублей. После этого мужчина постарался вернуть замки на место, чтобы скрыть следы взлома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Данный гражданин в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за грабеж и вандализм.

Расследование уголовных дел продолжается.