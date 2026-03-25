В Шенкурске обнаружена избушка на курьих ножках

По жалобам северян Народный фронт проверил кадровый центр Шенкурска, где проживает 4500 человек.

Наши эксперты обнаружили строительный абсурд: объект за 10,6 млн бюджетных рублей уже год как введён в эксплуатацию, но до сих пор напоминает “избушку на курьих ножках”.

Модульное здание держится на сваях без подсыпки, территория не благоустроена, а входная группа болтается на цементных костылях. Но больше всего поражает пандус, который парит в 30 сантиметрах от земли. Или это не пандус, а взлётная полоса для инвалидов?

Похоже, здесь не рады ни маломобильным гражданам, ни мамам с колясками, ни участникам СВО с ранениями. Даже здоровым людям, чтобы забраться на первую ступень лестницы, конструкцию приходится попросту штурмовать!

Народный фронт обратился к заказчику работ – Архангельскому областному центру занятости. Требуется заставить подрядчика исправить шенкурский “лагерь для скалолазов”. Потому что доступная среда – это не для галочки, это для людей.

27 апрель 16:09 | : Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20