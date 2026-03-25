В Шенкурске обнаружена избушка на курьих ножках

По жалобам северян Народный фронт проверил кадровый центр Шенкурска, где проживает 4500 человек.



Наши эксперты обнаружили строительный абсурд: объект за 10,6 млн бюджетных рублей уже год как введён в эксплуатацию, но до сих пор напоминает “избушку на курьих ножках”.



Модульное здание держится на сваях без подсыпки, территория не благоустроена, а входная группа болтается на цементных костылях. Но больше всего поражает пандус, который парит в 30 сантиметрах от земли. Или это не пандус, а взлётная полоса для инвалидов?



Похоже, здесь не рады ни маломобильным гражданам, ни мамам с колясками, ни участникам СВО с ранениями. Даже здоровым людям, чтобы забраться на первую ступень лестницы, конструкцию приходится попросту штурмовать!



Народный фронт обратился к заказчику работ – Архангельскому областному центру занятости. Требуется заставить подрядчика исправить шенкурский “лагерь для скалолазов”. Потому что доступная среда – это не для галочки, это для людей.