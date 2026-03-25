Три архангельских риелтора пытались отжать квартиру у женщины-инвалида

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий по отчуждению квартиры женщины-инвалида, установлена причастность трех риелторов к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

По версии следствия, в ходе рассмотрения в Ломоносовском районном суде города Архангельска гражданского дела по иску женщины-инвалида о признании сделки-купли продажи ее квартиры, отчужденной в результате мошеннических действий, недействительной подозреваемые представили в суд фиктивные документы, якобы подтверждающие наличие у одного из них необходимой суммы для приобретения указанного объекта недвижимости.

В действительности женщине деньги не передавались, а ее квартира была продана обманным путем заинтересованным лицам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, истребованы необходимые документы.

После изобличения фигурантов в противоправных действиях они были вынуждены вернуть потерпевшей право собственности на квартиру, заключив с ней мировое соглашение.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.