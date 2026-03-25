Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Три архангельских риелтора пытались отжать квартиру у женщины-инвалида

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий по отчуждению квартиры женщины-инвалида, установлена причастность трех риелторов к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

По версии следствия, в ходе рассмотрения в Ломоносовском районном суде города Архангельска гражданского дела по иску женщины-инвалида о признании сделки-купли продажи ее квартиры, отчужденной в результате мошеннических действий, недействительной подозреваемые представили в суд фиктивные документы, якобы подтверждающие наличие у одного из них необходимой суммы для приобретения указанного объекта недвижимости.

В действительности женщине деньги не передавались, а ее квартира была продана обманным путем заинтересованным лицам. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, истребованы необходимые документы.

После изобличения фигурантов в противоправных действиях они были вынуждены вернуть потерпевшей право собственности на квартиру, заключив с ней мировое соглашение.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР. 

24 апрель 08:58 | : Скандалы

Главные новости


Накануне Пасхи в Архангельске был задержан православный пикет
Майданек. Сценарий неснятого фильма

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (324)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20