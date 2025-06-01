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Архангелогородку будут судить за фальсификацию доказательств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

Следствием установлено, что обвиняемая, предвидя, что коммерческая организация обратится в суд с иском о взыскании с возглавляемого ею общества невыплаченных сумм по ранее заключенным договорам купли-продажи транспортных средств, изготовила с помощью компьютера подложные документы, свидетельствующие о компенсации невыплаченных 2,2 миллионов рублей в виде якобы поставленных в адрес организации пиломатериалов на указанную сумму, и через представителя представила их в суд. В ходе судебного разбирательства установлено, что акт зачета взаимных требований и товарная накладная являются подложными, обязательства по ним не исполнялись, что нашло подтверждение при проведении судебной экспертизы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для  рассмотрения по существу.

21 июль 15:10 | : Происшествия

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