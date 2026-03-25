Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области началась эпидемия задержки зарплаты

Соблюдению прав работников на оплату труда органами прокуратуры области и автономного округа уделяется особое внимание.

В первом квартале 2026 года в сфере оплаты труда прокурорами выявлено 354 нарушения, в целях устранения которых внесено 77 представлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 31 лицо, в защиту прав работников в суд предъявлено 49 исковых заявлений. Принятыми прокурорами мерами реагирования в соответствие с законом приведено 37 локальных актов, регулирующих вопросы оплаты труда.

После вмешательства Приморского межрайонного прокурора в организации, осуществляющей ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, погашена задолженность по оплате труда в размере 8,3 млн рублей перед 179 работниками. Инициирован вопрос о привлечении виновных в нарушении сроков оплаты труда лиц к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых прокурором Красноборского района мер 177 работникам образовательного учреждения выплачена заработная плата в размере 1,2 млн рублей.  

Всего мерами прокурорского реагирования обеспечено погашение задолженности по заработной плате на сумму более 140 млн рублей  перед 1 130 работниками.

Работа в данном направлении продолжена.

Напоминаем, что в прокуратуре области и автономного округа организована работа «горячей линии», в случае невыплаты заработной платы или нарушения иных трудовых прав граждане могут обратиться по телефону (818-2) 410-230.

(фото с https://chernovik.net

23 апрель 12:50 | : Скандалы

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (311)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20