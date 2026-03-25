В Архангельской области началась эпидемия задержки зарплаты

Соблюдению прав работников на оплату труда органами прокуратуры области и автономного округа уделяется особое внимание.

В первом квартале 2026 года в сфере оплаты труда прокурорами выявлено 354 нарушения, в целях устранения которых внесено 77 представлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 31 лицо, в защиту прав работников в суд предъявлено 49 исковых заявлений. Принятыми прокурорами мерами реагирования в соответствие с законом приведено 37 локальных актов, регулирующих вопросы оплаты труда.

После вмешательства Приморского межрайонного прокурора в организации, осуществляющей ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, погашена задолженность по оплате труда в размере 8,3 млн рублей перед 179 работниками. Инициирован вопрос о привлечении виновных в нарушении сроков оплаты труда лиц к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых прокурором Красноборского района мер 177 работникам образовательного учреждения выплачена заработная плата в размере 1,2 млн рублей.

Всего мерами прокурорского реагирования обеспечено погашение задолженности по заработной плате на сумму более 140 млн рублей перед 1 130 работниками.

Работа в данном направлении продолжена.

Напоминаем, что в прокуратуре области и автономного округа организована работа «горячей линии», в случае невыплаты заработной платы или нарушения иных трудовых прав граждане могут обратиться по телефону (818-2) 410-230.

