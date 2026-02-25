Семье бойца СВО из Лешукони пришлось доказывать, что их герой погиб

Прокурор Лешуконского района обратился в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов родственников участника специальной военной операции, признанного воинской частью в 2024 году без вести пропавшим при выполнении военных задач.

В силу сложившейся трудной жизненной ситуации, обусловленной состоянием здоровья, отсутствием юридического образования, члены семьи мужчины не имели возможности предъявить иск самостоятельно. 

Объявление родственника умершим, который пропал без вести при проведении специальной военной операции, необходимо для получения свидетельства о его смерти, оформления наследственных прав и положенных выплат.

По результатам проверки в суд направлено заявление о признании участника СВО умершим, которое рассмотрено и удовлетворено.

 

 

Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ
Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"

