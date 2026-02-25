Московская штучка обманула простодушных дольщиков Новодвинска

Вступил в законную силу приговор Новодвинского городского суда от 13.11.2025, которым 45-летняя жительница города Москвы признана виновной по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере).

Судом установлено, что с августа 2023 г. по июнь 2025 г. осужденная, являясь директором двух строительных компаний, с целью получения оборотных средств для строительства многоквартирного жилого дома в г. Новодвинске, не желая оформлять кредит, вопреки установленному законом порядку – без формирования компенсационного фонда либо размещения денежных средств дольщиков на специализированных счетах, до ввода дома в эксплуатацию обеспечила заключение между одной из подконтрольных ей фирм и 4 гражданами договоров уступки права требования вместо договоров участия в долевом строительстве. В результате указанных действий виновная получила от потерпевших денежные средства в общей сумме более 9 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимая признала полностью, ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка.

Апелляционная жалоба защитника осужденной с доводами о необходимости освобождения ее от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.

Строительство многоквартирного дома в настоящее время продолжается.