Приехали! В поселке Вычегодский ликвидируют школу им. Гагарина

Страна отмечает очередной юбилей полета Юрия Гагарина. Самое популярное слово в этот день «Поехали!».

В посёлке Вычегодский Архангельской области в эти же дни творят историю ровно наоборот. Историю, которая встает колом на фоне такого праздника…

Там под нож идёт школа № 4 имени Ю. А. Гагарина. Её без конкурса, без внятного экономического обоснования и без публичного обсуждения присоединяют к школе № 91. Подробности у наших коллег из паблика KOT’News

Что на кону?

Не просто вывеска. Не просто печать и юридический адрес. А мощная, живая система патриотического воспитания, которая десятилетиями пронизывала все поколения этой школы. Система, которая воспитала не один десяток ребят, для которых слова «Родина», «честь» и «память» — не пустой звук.

И — что особенно ценно сегодня — реальная, ежедневная помощь бойцам СВО. Не отписки, не галочки. А работа, которой школа № 4 по праву гордится.

Всё создавалось годами, десятилетиями. Вся работа связывает сердца, объединяет поколения и всё это сейчас под угрозой из-за «закрытых» решений.

Тут хотелось бы процитировать слова первого директора школы №4 им. Ю. А. Гагарина А. Н. Корнеева: «Ох, и работали же мы, чтобы доказать, что достойна школа носить имя!». А сейчас имя как трофей любимцу в гонке, отдали и забыли? А права-то точно имеете? Кто имя присваивал школе, какой комитет? В каком законодательстве числится, что учредитель имеет вообще на это полные права, если не по его решению имя было присвоено?

Полный текст читайте здесь.