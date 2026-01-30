"Союз профессиональных строителей" снова попал в коррупционный скандал

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора коммерческой организации, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в значительном размере в целях получения права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов и других работ).

По версии следствия, директор организации в целях обеспечения ее участия в строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства, участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков передал должностным лицам Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» 55 тыс. рублей за оформление подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии в штате Общества необходимых специалистов в области строительства.

В результате своих незаконных действий директор обеспечил Обществу доступ к возможности заключения различных договоров на выполнение работ в сфере строительства, чем и воспользовался в дальнейшем.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7лет.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и результатам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.

