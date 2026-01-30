Сносимое аварийное жилье уродует внешний вид Архангельска

Народный фронт продолжает следить за качеством работ по ликвидации аварийного жилфонда Поморья.



По сигналам жителей областного центра мы побывали на руинах от сноса домов на Вологодской, 1/2 и Розы Люксембург, 55. Оба участка не огорожены, а разбитые кирпичи, рухлядь и острые палки с гвоздями перекрывают проходы к соседним зданиям.



И это не вина подрядчиков. В мэрии Архангельска – странная тенденция: контракты заключаются только на обрушение домов, без последующего вывоза пожароопасных отходов.



В итоге объекты снесены, а их останки в виде палок, балок, кусков шифера и даже стен лежат на земле прямо у тротуаров и пешеходных тропинок. Жалобы горожан в администрацию остаются без ответа.



Народный фронт обратился в региональную прокуратуру. Просит обязать чиновников мэрии расчистить город от снесённых деревяшек и соблюдать свои же правила городского благоустройства.



Активисты НФ продолжают мониторинг хода ликвидации аварийного жилфонда в регионе.