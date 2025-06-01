Коношу "украшают" руины от аварийных домов. Власть не чешется

Представители Народного фронта продолжают мониторинг сноса аварийных деревяшек Поморья.



Жители посёлка Коноша с численностью населения 10080 человек сообщили, что местный глава не может расчистить райцентр от разобранных авариек более четырех лет, несмотря на неоднократные жалобы людей в муниципальную администрацию.



На улице Солнечной, 1 – горы деревянных обломков. Остатки дома, кирпичи, старые ветки, брошенные балки и доски разбросаны по внушительной территории, ничем не огорожены и уже поросли травой.



Аналогичная картина у Труда, 11. Здесь, в непосредственной близости с жилыми домами, свалены кучи деревянных палок, старых одеял, обрубков аварийки, теплоизоляционных материалов и прочего строительного хлама.



Та же история и на улице Дачной, где в свободном доступе нагромождены деревянные руины ещё от одного аварийного дома.



Все выявленные факты общественники передали в региональную прокуратуру. Требуют наказать нарушителей экологического законодательства.