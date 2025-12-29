Мусор от сноса авариек заполоняет Архангельск

Новое видео от подписчика Народного фронта доказывает: в отчетах – победные цифры, в реальности – опасные руины.



Администрация Архангельска бодро рапортует: в 2025 году снесли рекордные 102 аварийных дома. По документам – успех, а на проспекте Ломоносова (между Северодвинской и Розы Люксембург) – горы мусора.



Брошенные остатки деревяшек, припорошенные снегом, стали очередной "достопримечательностью" центра города. На месте – ни заборов, ни охраны. Это не просто некрасиво – это опасно. Для детей такие завалы – прямой путь к травмам, а летом руины вообще могут вспыхнуть, как спичка.



Народный фронт обратился к главе города Дмитрию Мореву. Активисты пропрезидентского движения требуют обязать подрядчиков расчистить территории бывших авариек и поручить проверить ход исполнения контрактов департаменту муниципального контроля.



Фронтовики продолжают следить за сносом непригодного жилфонда. Продолжение следует.