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В Каргополе убрали наконец строительный мусор

После сигнала Народного фронта подрядчик ремонта здания центральной библиотеки Каргополя вывез с площадки пожароопасные отходы.

Напомним, в апреле с жалобами на захламление здания на перекрёстке улицы Победы и Октябрьского проспекта к нам обратился один из подписчиков.

Представители Народного фронта направили в районную прокуратуру запрос с просьбой наказать нарушителей экологического законодательства.

В данный момент исполнитель ремонта уже зачистил территорию, убрав со стройплощадки горы мешков с мусором, балки и старые доски. Теперь пожароопасные отходы ликвидированы, а центр города стал опрятнее и чище.

12 май 13:05 | : Скандалы

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