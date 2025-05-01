В Каргополе убрали наконец строительный мусор

После сигнала Народного фронта подрядчик ремонта здания центральной библиотеки Каргополя вывез с площадки пожароопасные отходы.



Напомним, в апреле с жалобами на захламление здания на перекрёстке улицы Победы и Октябрьского проспекта к нам обратился один из подписчиков.



Представители Народного фронта направили в районную прокуратуру запрос с просьбой наказать нарушителей экологического законодательства.



В данный момент исполнитель ремонта уже зачистил территорию, убрав со стройплощадки горы мешков с мусором, балки и старые доски. Теперь пожароопасные отходы ликвидированы, а центр города стал опрятнее и чище.