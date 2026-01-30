Вверх
Гострудинспекция Архангельской области защитила права судента-практиканта

Печорский городской суд Республики Коми частично удовлетворил иск студента Котласского филиала Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова к ООО «Речные специалисты» о признании приказов об отстранении от работы и увольнении незаконными. 

Поводом для разбирательства стало увольнение практиканта , работавшего мотористом-рулевым буксира-толкача «РТ-402», по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — за неоднократное неисполнение обязанностей. Студент был отстранён капитаном судна после конфликта, а затем уволен приказом работодателя.

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе, установила, что за период работы на судне к практиканту не применялись меры дисциплинарного взыскания в установленном порядке, за исключением устных замечаний. Работодателю было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

В своём решении суд указал, что, несмотря на наличие у капитана судна полномочий по отстранению члена экипажа от исполнения служебных обязанностей, кадровые решения должны оформляться в строгом соответствии с Трудовым кодексом. В приказе об отстранении не были указаны ссылки на нормы закона, срок отстранения и порядок оплаты периода недопущения к работе. Дисциплинарное взыскание в виде выговора было зафиксировано лишь в судовом журнале, но не оформлено отдельным приказом и не доведено до работника под роспись, что является нарушением ст. 193 ТК РФ.

Согласно решению суда, ООО «Речные специалисты» обязано изменить формулировку увольнения студента-практиканта, выплатить работнику средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в размере  более 180 тыс. рублей. Также работодатель обязан уплатить государственную пошлину.

 Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Суд разграничил формальные полномочия капитана судна и процедурные требования Трудового кодекса. Даже в условиях речного флота, где действует принцип единоначалия и специфика вахтового метода, работодатель обязан соблюдать установленный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Рапорт, запись в судовом журнале или устное замечание не заменяют документов, предусмотренных ст. 192–193 ТК РФ».

