Женщина-инвалид из Плесецка добилась замены окон

Прокуратурой Плесецкого района обеспечено исполнение вступившего в законную силу решения суда об обязании органов местного самоуправления провести замену оконных рам в квартире пенсионера.

Ранее проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в квартире 72-летней жительницы пос. Плесецк, являющейся инвалидом II группы и нанимателем жилого помещения по договору социального найма, с 2023 года капитальный ремонт конструктивных элементов жилого помещения не проводился. Несмотря на неоднократные обращения пенсионерки по вопросу замены  оконных рам, действенных мер по проведению ремонта наймодателем жилого помещения не принято.

В целях защиты жилищных прав инвалида прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации округа провести необходимый ремонт. Решением Плесецкого районного суда Архангельской области исковые требования надзорного органа удовлетворены. 

Судебный акт исполнен органом местного самоуправления в принудительном порядке, произведена замена непригодных для дальнейшей эксплуатации деревянных оконных блоков на металлопластиковые.

 

12 март 14:24 | : Скандалы

