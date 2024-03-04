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В Плесецком округе инвалида СВО обидели ремонтом дома

Прокуратура Плесецкого района провела проверку по обращению инвалида II группы, участника специальной военной операции, принятого на личном приеме заместителем прокурора района, о нарушении администрацией Плесецкого муниципального округа жилищного законодательства. 

Установлено, что несмотря на принятое в 2023 году решение о необходимости проведения капитального ремонта жилого помещения, предоставленного инвалиду по договору социального найма, надлежащие меры по его проведению должностными лицами администрации Плесецкого муниципального округа не приняты.

В этой связи прокурор обратился в суд в защиту нарушенных прав заявителя на благоприятные условия проживания.

Плесецкий районный суд согласился с позицией прокурора района о том, что вопросы организации содержания и ремонта жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в том числе работы по капитальному ремонту печного оборудования, отнесены к компетенции органа местного самоуправления, при этом недостаточность финансирования местного бюджета на указанные цели не является уважительной причиной для неисполнения требований жилищного законодательства. 

Удовлетворяя исковые требования надзорного органа, суд возложил на администрацию округа обязанность выполнить работы по капитальному ремонту жилого помещения. 

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора. 

(фото с https://iz.ru) 

06 ноябрь 10:57 | : Скандалы

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