Власти Плесецка заменили женщине-инвалиду оконные блоки только по суду

Прокуратурой Плесецкого района на основании обращения 72-летней жительницы пос. Плесецк проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что женщина, являющаяся инвалидом 2 группы и проживающая в жилом помещении на основании договора социального найма, с 2023 года неоднократно обращалась в администрацию Плесецкого муниципального округа по вопросу замены непригодных для дальнейшей эксплуатации оконных рам.

В рамках рассмотрения ее обращений работниками администрации проводился выездной осмотр, по итогам которого составлен акт о необходимости замены окон, однако действенных мер по проведению капитального ремонта не принято.

Ввиду нарушения жилищных прав инвалида прокуратура района обратилась в суд с требованием о возложении обязанности провести капитальный ремонт оконных блоков в жилом помещении.

Плесецкий районный суд, удовлетворяя исковые требования надзорного ведомства, согласился с позицией прокурора района о том, что на администрацию округа как наймодателя жилого помещения в силу закона возложена обязанность заменить оконные блоки, при этом с учетом климатических условий проживания определил срок для исполнения судебного решения до 30 октября текущего года.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.