В Северодвинске вынесла приговор по запутанному делу с банковскими аферами

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал руководителя одного из отделений почтовой связи виновным по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Установлено, что подсудимый, работая в должности заместителя начальника отделения почтовой связи в г. Северодвинске, используя свое служебное положение, желая повысить количество оформленных в отделении банковских продуктов, в разные дни июня 2024 г. ввел в заблуждение двух женщин пожилого возраста. Он открыл без согласия на их имя банковские счета, внес недостоверные сведения в информационную систему, являющуюся значимым объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком  1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуры на срок 1 год 6 месяцев.

17 сентябрь 16:46 | : Происшествия

