В Поморье два оболдуя нашли банковскую карту и ни в чем себе не отказывали

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей Плесецкого района в возрасте 18 и 19 лет  в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета). 

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемые у кафе в поселке Плесецк нашли банковскую карту, принадлежащую 24-летней местной жительнице, и договорились потратить все имеющиеся на счету денежные средства.  Затем, используя бесконтактный способ оплаты, обвиняемые совершили покупки в различных торговых точках, расплачиваясь чужой картой. При оплате очередной покупки денежных средств на счете потерпевшей оказалось недостаточно, в связи с чем операция была отклонена.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину и возместили причиненный их действиями ущерб. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 март 11:35 | : Скандалы

