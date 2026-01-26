В Поморье два оболдуя нашли банковскую карту и ни в чем себе не отказывали

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей Плесецкого района в возрасте 18 и 19 лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемые у кафе в поселке Плесецк нашли банковскую карту, принадлежащую 24-летней местной жительнице, и договорились потратить все имеющиеся на счету денежные средства. Затем, используя бесконтактный способ оплаты, обвиняемые совершили покупки в различных торговых точках, расплачиваясь чужой картой. При оплате очередной покупки денежных средств на счете потерпевшей оказалось недостаточно, в связи с чем операция была отклонена.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину и возместили причиненный их действиями ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.