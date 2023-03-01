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В Архангельске приезжая дама пыталась расплатиться по чужой банковской карте

ледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 38-летней уроженки Пинежского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину). 

Следствием установлено, что в начале ноября 2022 года обвиняемая, находясь в Северном округе города Архангельска в гостях в состоянии алкогольного опьянения, забрала банковскую карту, принадлежащую местной жительнице, на которой находилось более 43,5 тысяч рублей.  Затем, используя бесконтактный способ оплаты, обвиняемая совершила покупки в магазинах города на общую сумму более 6,5 тысяч рублей, расплачиваясь чужой картой, пока банк не отклонил проведение операции. 

В ходе допроса подследственная признала свою вину и пояснила следователю, что оплатила приобретение товаров в различных магазинах  чужой картой, пока очередная операция не была отклонена банком. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 март 09:15 | : Происшествия

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