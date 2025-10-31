Вверх
Девчонка из Онеги нашла банковскую карту и пошла гулять не по-детски

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летней жительницы города Онеги в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). 

По версии следствия, в сентябре 2025 года несовершеннолетняя обвиняемая на улице в городе Онеге нашла банковскую карту, утраченную 35-летней местной жительницей, и оплатила ей покупки в магазине, используя бесконтактный способ оплаты. 

В ходе допроса несовершеннолетняя обвиняемая признала свою вину. На стадии предварительного следствия ущерб возмещен.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Следственное управление разъясняет, что, если вы нашли чужую банковскую карту - сдайте её в ближайшее отделение банка или в отдел полиции. За оплату найденной чужой банковской картой своих покупок, снятие с неё денег, совершение переводов предусмотрена уголовная ответственность. Помимо этого, с виновного лица будет взыскан весь причиненный потерпевшему материальный ущерб.

(фото с https://novoros.citysn.com

 

16 декабрь 08:56 | : Происшествия

