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В НАО совершено убийство на алкогольной почве

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ненецкого автономного округа, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ, (убийство). 

По версии следствия в ночь с 15 на 16 декабря 2024 г. 51-летний житель  Нарьян-Мара, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по ул. Ардалина поселка Искателей, в ходе возникшей ссоры с 54-летним мужчиной, нанес последнему удар кухонным ножом в область грудной клетки, причинив ранение сердца. В результате полученного ранения потерпевший скончался 18 декабря 2024 г. в реанимационном отделении ГБУЗ «Ненецкая окружная больница».   

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу.         

За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание  в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

(фото с https://www.mk-pskov.ru) 

20 февраль 10:37 | : Происшествия

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