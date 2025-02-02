В НАО совершено убийство на алкогольной почве

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ненецкого автономного округа, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ, (убийство).

По версии следствия в ночь с 15 на 16 декабря 2024 г. 51-летний житель Нарьян-Мара, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по ул. Ардалина поселка Искателей, в ходе возникшей ссоры с 54-летним мужчиной, нанес последнему удар кухонным ножом в область грудной клетки, причинив ранение сердца. В результате полученного ранения потерпевший скончался 18 декабря 2024 г. в реанимационном отделении ГБУЗ «Ненецкая окружная больница».

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.