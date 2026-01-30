Советская власть в Поморье: явление первое

Недолго просуществовало после Февральской революции 1917 года Временное правительство, свергнутое большевикам в ходе Октябрьской революции. 

Становление советской власти в российских землях происходило в разные сроки. В Архангельской губернии её можно считать провозглашенной 17 февраля 1918 года на первом губернском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором делегаты одобрили политику Советского правительства, избрали губернский исполнительный комитет и предложили трудящимся губернии переизбрать волостные и уездные Советы, а вновь избранным Советам на местах приступить к созданию Красной Армии.

 В день съезда (17 февраля) вышел последний номер архангельской газеты «Беломор» с ещё привычным, «досоветским» содержанием. При этом в большинстве публикаций излагались в негативном ключе новости о происходящих в Советской России событиях. Так, в небольшой заметке освещался крестный ход на Красной площади в Москве, организованный 28 января московским духовенством «в виде протеста против поднятых гонений на церковь». Его участники — «общественные деятели, ученые, рабочие, учащиеся, интеллигенты и простолюдины, богатые и бедные, старые, молодые, подростки и дети». Число — «Сотни и сотни тысяч…Несколько крестных ходов собрались на площади у храма Христа Спасителя. Поют молебны. Ждут конца богослужения в храме, чтобы пойти в Кремль одним общим крестным ходом».

 В заметке «Гражданская война (По официальным сообщениям большевиков) Киевский фронт» говорится: «Киевская центральная рада и силы группирующиеся вокруг ее сломлены и разбиты советскими войсками. В Киеве часть рады арестована, часть успела скрыться вероятно в Бердичев. Разбитые войска Петлюры идут к Житомиру».

 И ещё об Украине: «Между Германией и Украиной заключен сепаратный договор. В Петрограде отдан приказ об аресте украинской делегации, заключившей от имени центральной рады сепаратный мир с Германией». ...И будто век не миновал.

 Из местных бед: «В связи с сильным недостатком и даже полным отсутствием фуража — сена, овса и пр. городской рабочий обоз поставлен прямо в критическое положение».

 Не хватало в стране еды и для людей. В полученном 14 февраля 1918 года из Петрограда постановлении Совета народных комиссаров говорится о создании чрезвычайной комиссии (ЧК) по продовольствию «из Троцкого и двух представителей по одному от военного комиссариата и путей сообщения, которой поручается непосредственный контроль над упорядочением продовольственного дела. Комиссии предоставляются неограниченные полномочия в принятии экстренных революционных мер».

 В номере газеты «Известия Архангельского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» от 20 февраля 1918 года опубликован «Протокол Объединенного Архангельского Губернского съезда Советов Крестьянских Рабочих и Солдатских Депутатов» от 17 февраля, в котором обозначены претенденты от партий на формирующуюся губернскую власть: «Ставится вопрос о выборе председателя на данное заседание. Без голосования единогласно избирается впредь до выбора президиума Зенкевич. Председательствующий предлагает намечать кандидатов в президиум объединенного съезда в числе 9-ти человек». Представитель фракции социал-демократической объединенной предложил выборы на пропорциональном представительстве. Большинством голосов это предложение отклоняется «с представлением, однако, правому течению двух мест в президиуме».

 В результате голосования от фракции большевиков и левых эсеров предлагаются: Зенкевич, Иванов Георгий, Попов Андрей, Боговой Василий, Попов Степан, Новов и Ленский, от правого течения съезда — Житков и Васин. Председателем объединенного съезда избран Георгий Иванов.

 В этом же номере газеты опубликовано «Положение о всеобщей красногвард. повинности».

 Впрочем, была в России одна партия, которая отказывалась как от власти, так и от государства и армии. Мартовский (№ 3) 1918 года номер губернской газеты «Анархист» начинается лозунгом: «Человек — свободен. Государство и власть сковывают свободу человека. Поэтому — долой государство и власть». Далее публикуется стихотворение неизвестного автора «К анархии». Строфа из него:

 «К Анархии Светлой, и к истинной Воле

Мы всех угнетенных с собою зовем…

Туда, где не будет страданий и боли,

Туда, в это светлое царство идем!».

 Следует сказать, что на начальном этапе существования советской власти в губернии ещё царили разномыслие и свобода слова. В качестве подтверждения можно привести начало заметки «Кто виноват и где выход» в номере от 31 марта газеты «Известия Архангельского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов»: «Два органа “Север” и “Северный луч”, издающиеся Архангельскими социалистами (соглашателями) надрываются от злости, применяя самую подлую и низкую клевету, стараются оплевать все то, что их ударило».

 Что делать? Ответ в заметке «Наша задача»: «Перед лицом небывалых бедствий и опасностей, угрожающих Советской Республике есть один путь спасения: это путь упорного труда и революционной дисциплины».

 Свой путь спасения предлагали и свободно издающиеся «Архангельские Епархиальные Ведомости». В номере газеты от 1 июля (18 июня) сообщается о проведённом 20 мая в Шенкурском уезде «Молебствии по случаю бездождия». Автор заметки протоиерей Н.Молчанов привёл подробности организации и проведения мероприятия, завершив повествование словами: «Молитва была слезная, коленопреклоненная и она не осталась напрасною: вскоре после молебствия стали перепадать дождики и природа по воле Божией оживилась».

 Завершается номер Ведомостей объявлением «Праздное место»: «В Ущельском монастыре Мезенского уезда праздно место священника; кроме дохода жалованья в год 600 руб. с дровами и 1000 руб. без дров».

 В начале августа 1918 года в Архангельской губернии вновь сменится власть, наступит недолгий период существования Северной области. «Наломают дров» на северной земле другие социальные и политические акторы.

Старые газеты прочитал Александр Чашев

