В Коряжме памятник героям Великой Отечественной "усыновлен" администрацией

Прокуратурой г. Коряжмы проведена проверка исполнения органами местного самоуправления требований федерального законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества.

Установлено, что отдельные памятные объекты, расположенные на территории города и посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, эксплуатировались без оформления права муниципальной собственности в установленном законом порядке. Указанные обстоятельства препятствовали надлежащей организации их содержания и реализации мероприятий по сохранению исторической памяти.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о возложении на администрацию городского округа обязанности по государственной регистрации права собственности на указанные объекты и приведению их в соответствие с требованиями законодательства.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

