В Архангельской области стоят два бесхозных памятника павшим на войне

Прокуратурой Виноградовского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

Установлено, что администрацией Виноградовского муниципального округа, ответственной за сохранение памятников Великой Отечественной войны, поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе в Великой Отечественной войне, не принимаются меры к выявлению бесхозяйных памятников, увековечивающих память погибших в годы войны, и постановки их на регистрационный учет, как бесхозяйной недвижимой вещи.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор Виноградовского района обратился в суд с иском о постановке на учет двух бесхозяйных объектов.

Решением Виноградовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.



