Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области стоят два бесхозных памятника павшим на войне

Прокуратурой Виноградовского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

Установлено, что администрацией Виноградовского муниципального округа, ответственной за сохранение памятников Великой Отечественной войны, поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе в Великой Отечественной войне, не принимаются меры к выявлению бесхозяйных памятников, увековечивающих память погибших в годы войны, и постановки их на регистрационный учет, как бесхозяйной недвижимой вещи.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор Виноградовского района обратился в суд с иском о постановке на учет двух бесхозяйных объектов.

Решением Виноградовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. 

Решение суда не вступило в законную силу.


29 август 11:16 | : Скандалы

Главные новости


С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок
«TABOO»: Мексика в поморской тарелке

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (358)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20