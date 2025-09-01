Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области обнаружены бесхозные воинские мемориалы

Прокуратура Верхнетоемского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной собственности. 

В ходе проверки выявлено шесть объектов, посвященных подвигу участников Великой Отечественной войны, права местной администрации в отношении которых не зарегистрированы.

В целях обеспечения сохранности памятников прокурор района обратился в суд с требованием о понуждении администрации округа провести государственную регистрацию прав собственности.

Красноборским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены, органы местного самоуправления обязаны провести государственную регистрацию права собственности на расположенные в границах округа памятники и мемориальные объекты, посвященные участникам Великой Отечественной войны.

21 октябрь 11:23 | : Скандалы

Главные новости


Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин и балык

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (279)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20