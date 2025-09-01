В Архангельской области обнаружены бесхозные воинские мемориалы

Прокуратура Верхнетоемского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной собственности.

В ходе проверки выявлено шесть объектов, посвященных подвигу участников Великой Отечественной войны, права местной администрации в отношении которых не зарегистрированы.

В целях обеспечения сохранности памятников прокурор района обратился в суд с требованием о понуждении администрации округа провести государственную регистрацию прав собственности.

Красноборским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены, органы местного самоуправления обязаны провести государственную регистрацию права собственности на расположенные в границах округа памятники и мемориальные объекты, посвященные участникам Великой Отечественной войны.