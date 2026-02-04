Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Замгубернатора НАО Блощинскому добавили срок за мошенничество

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа вынес приговор бывшему заместителю губернатора – руководителю Аппарата администрации Ненецкого автономного округа Андрея Блощинскому, бывшему начальнику Управления госзаказа Ненецкого автономного округа (имярек) и двум предпринимателям. Они в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения) и ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что подсудимые с июня 2021 года по декабрь 2022 года, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница им. Р.И. Батмановой» и бюджета Ненецкого автономного округа.  Для этого они заключили контакты на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам у подконтрольных одному из осужденных поставщиков. 

Всего подсудимыми при заключении и исполнении трех государственных контрактов похищены денежные средства на общую сумму свыше 24 млн рублей.

Преступными действиями двух подсудимых, занимавших руководящие должности в органах государственной власти автономного округа, использовавших свои служебные полномочия вопреки интересам службы, существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, охраняемые законом интересы общества и государства, в том числе ввиду невозможности эксплуатации части поставленного медицинского оборудования.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Ненецкому автономному округу, результатов прокурорской проверки.

Подсудимые вину в совершении инкриминированным им преступлений не признали.

С учетом позиции государственного обвинения приговором суда бывшему заместителю губернатора автономного округа, учитывая судимость по предыдущему приговору окончательно назначено 13 лет  лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 23 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 7 лет.

Бывший начальник регионального управления госзаказа осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года.

Лицам, непосредственно осуществившим поставку медицинского оборудования через подконтрольные организации, судом назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 4 до 5 лет со штрафом от 400 тыс. рублей до 600 тыс. рублей рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

24 февраль 09:51 | : Скандалы

Главные новости


Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья
Глаза в глаза с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (298)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20