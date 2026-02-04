Замгубернатора НАО Блощинскому добавили срок за мошенничество

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа вынес приговор бывшему заместителю губернатора – руководителю Аппарата администрации Ненецкого автономного округа Андрея Блощинскому, бывшему начальнику Управления госзаказа Ненецкого автономного округа (имярек) и двум предпринимателям. Они в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения) и ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что подсудимые с июня 2021 года по декабрь 2022 года, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница им. Р.И. Батмановой» и бюджета Ненецкого автономного округа. Для этого они заключили контакты на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам у подконтрольных одному из осужденных поставщиков.

Всего подсудимыми при заключении и исполнении трех государственных контрактов похищены денежные средства на общую сумму свыше 24 млн рублей.

Преступными действиями двух подсудимых, занимавших руководящие должности в органах государственной власти автономного округа, использовавших свои служебные полномочия вопреки интересам службы, существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, охраняемые законом интересы общества и государства, в том числе ввиду невозможности эксплуатации части поставленного медицинского оборудования.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Ненецкому автономному округу, результатов прокурорской проверки.

Подсудимые вину в совершении инкриминированным им преступлений не признали.

С учетом позиции государственного обвинения приговором суда бывшему заместителю губернатора автономного округа, учитывая судимость по предыдущему приговору окончательно назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 23 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 7 лет.

Бывший начальник регионального управления госзаказа осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года.

Лицам, непосредственно осуществившим поставку медицинского оборудования через подконтрольные организации, судом назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 4 до 5 лет со штрафом от 400 тыс. рублей до 600 тыс. рублей рублей.

Приговор в законную силу не вступил.